14.03.2020 (13:00)

Военный комиссариат Вологодской области завершил оцифровку документов более 332 тыс. участников Великой Отечественной войны

Сотрудники военного комиссариата Вологодской области завершили оцифровку архивных документов более 332 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Военкомат завершил обработку собственного архива, где хранятся документы всех состоящих на учёте ветеранов войны региона.

Однако в каждом районном отделе военкомата продолжится приём дополнительных документов от родственников фронтовиков. В них развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице