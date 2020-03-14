14.03.2020 (12:47)
Воспитанники амурского кадетского корпуса посетили авиационный полк дальней авиации
Учащиеся амурского кадетского корпуса в рамках акции, направленной на популяризацию военной службы в Воздушно-космических силах, посетили авиационный полк дальней авиации, дислоцированный в Амурской области.
В ходе мероприятия кадеты смогли ознакомиться с организацией подготовки и проведения полетов экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс, побывать в кабине самолетов, пообщаться с командным, летным и инженерно-техническим составом авиационного полка.
В акции приняли участие около 20 кадетов.
Подобные мероприятия в дальневосточном соединении дальней авиации проводятся регулярно, в том числе в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню военно-воздушных сил, а также в ходе проведения Дня открытых дверей.