14.03.2020 (12:47)

Воспитанники амурского кадетского корпуса посетили авиационный полк дальней авиации

Учащиеся амурского кадетского корпуса в рамках акции, направленной на популяризацию военной службы в Воздушно-космических силах, посетили авиационный полк дальней авиации, дислоцированный в Амурской области.

В ходе мероприятия кадеты смогли ознакомиться с организацией подготовки и проведения полетов экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс, побывать в кабине самолетов, пообщаться с командным, летным и инженерно-техническим составом авиационного полка.

В акции приняли участие около 20 кадетов.

Подобные мероприятия в дальневосточном соединении дальней авиации проводятся регулярно, в том числе в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню военно-воздушных сил, а также в ходе проведения Дня открытых дверей.

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