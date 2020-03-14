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14.03.2020 (12:41)

Десантники из Приморья отработали тактические действия в условиях действия ДРГ условного противника

С 11 по 13 марта с.г. в Уссурийском гвардейском десантно-штурмовом  соединении Воздушно-десантных войск прошло двустороннее ротное тактическое учение с десантно-штурмовыми  подразделениями соединения.

В ходе учения десантники провели занятия по пред прыжковой подготовке, отработали действия личного состава на площадке приземления после десантирования в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Обстановка для отработки практических действий личным составом менялась после получения различных вводных от командования.

В завершении учения десантники отработали элементы ведения манёвренной  обороны с отходом на основные позиции и ведение оборонительного боя с ведением интенсивного огня из вооружения боевых машин, гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и штатного стрелкового оружия подразделений.

Всего в  двустороннем ротном тактическом учение было задействовано более 150 гвардейцев-десантников.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Боевая подготовка
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