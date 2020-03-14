14.03.2020 (12:41)
Десантники из Приморья отработали тактические действия в условиях действия ДРГ условного противника
С 11 по 13 марта с.г. в Уссурийском гвардейском десантно-штурмовом соединении Воздушно-десантных войск прошло двустороннее ротное тактическое учение с десантно-штурмовыми подразделениями соединения.
В ходе учения десантники провели занятия по пред прыжковой подготовке, отработали действия личного состава на площадке приземления после десантирования в условиях действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Обстановка для отработки практических действий личным составом менялась после получения различных вводных от командования.
В завершении учения десантники отработали элементы ведения манёвренной обороны с отходом на основные позиции и ведение оборонительного боя с ведением интенсивного огня из вооружения боевых машин, гранатомётов РПГ-7, крупнокалиберных пулемётов и штатного стрелкового оружия подразделений.
Всего в двустороннем ротном тактическом учение было задействовано более 150 гвардейцев-десантников.