14.03.2020 (10:22)

На Балтийском флоте выбрали лучших военных поваров и хлебопеков

На Балтийском флоте состоялся флотский этап конкурса на звание лучшего военного повара и пекаря «Полевая кухня-2020». В номинациях конкурса приняло участие более 30 различных специалистов, начальников продовольственных служб, поваров, коков, хлебопеков из десяти соединений и воинских частей флота.

На базе полигона мотострелкового полка армейского корпуса в Калининграде флотские продовольственники соревновались в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав горячим питанием в полевых условиях.

Во флотском первенстве приняли участие военнослужащие, как по призыву, так и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

На состязаниях этапа конкурсанты выполнили комплексный норматив по развертыванию современной полевой кухни и приготовлению различных блюд. Военные пекари аналогичный норматив отработали на полевых технических средствах.

Основным критерием оценки кулинарного мастерства стало качество приготовленных блюд. Кроме навыков по специальности, военные повара сдали нормативы по огневой и физической подготовке, а также ряду других видов подготовки.

По итогам проведенного состязания определились участники, которую вошли в сборную команду Балтийского флота.

Летом борьба за лавры лучшего военного хлебопека и повара развернется уже на уровне Западного военного округа.

Соревнования на Балтийском флоте проводились в рамках подготовки к Международным армейским играм «АРМИ-2020».

Полевая кухня — самый «вкусный» и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, показывают современные технологии её приготовления.

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