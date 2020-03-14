14.03.2020 (10:18)

Расчеты ПВО впервые провели боевые стрельбы под Оренбургом

Расчеты войск противовоздушной обороны Центрального военного округа впервые выполнили боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» под Оренбургом.

В ходе полевого выхода военнослужащие отработали задачи по прикрытию передвижения бронетехники в ходе марша, предотвратили проведение разведки беспилотными летательными аппаратами условного противника, отразили атаку боевых дронов и штурмовой авиации.

Кроме того, в ходе проведения учений военнослужащие отработали нормативы по приведению зенитных комплексов из походного положения в боевое и отразили нападение диверсионно-разведывательных групп «противника» на пусковые установки.

В практических действиях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 70 единиц боевой и специальной техники.

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