Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.03.2020 (10:18)

Расчеты ПВО впервые провели боевые стрельбы под Оренбургом

Расчеты войск противовоздушной обороны Центрального военного округа впервые выполнили боевые стрельбы из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» под Оренбургом.

В ходе полевого выхода военнослужащие отработали задачи по прикрытию передвижения бронетехники в ходе марша, предотвратили проведение разведки беспилотными летательными аппаратами условного противника, отразили атаку боевых дронов и штурмовой авиации.

Кроме того, в ходе проведения учений военнослужащие отработали нормативы по приведению зенитных комплексов из походного положения в боевое и отразили нападение диверсионно-разведывательных групп «противника» на пусковые установки.

В практических действиях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 70 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЦВО отработали метод кинжального огня на учении в Челябинской области
Торжественное открытие Дома Юнармии состоялось в Омской области
В Екатеринбурге завершилась масштабная информационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»
Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва преодолели более 400 км от Козульки до Мариинска

Метки:
Боевая подготовка , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false