14.03.2020 (08:00)

Военнослужащие ВВО приняли участие в Республиканской патриотической акции на территории Прибайкальского района

Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в масштабной Республиканской патриотической акции «Подвиг Ваш бессмертен. Помним, любим, скорбим», приуроченной к празднованию в 2020 году 75-летия Великой Победы, которая состоялась в прибайкальском селе Турунтаево в Бурятии.

Мероприятие прошло на площадках районного культурного центра с участием юнармейцев, учащихся кадетских классов, ветеранов боевых действий, представителей казачества и местного муниципалитета.

В рамках акции состоялась, передвижная выставка стрелкового оружия времен ВОВ и уникальных экспонатов поискового отряда «Рысь», а также красочное выступление сводного ансамбля песни «Селенга» общевойскового объединения ВВО.

Помимо этого, на одной из площадок был развернут мобильный пункт сбора и оцифровки фотоматериалов и документальных свидетельств, времен Великой Отечественной Войны в рамках Всероссийской акции «Дорога памяти», где каждый желающий смог увековечить память близких и родных, ветеранов и тружеников тыла.

Всего в акции приняло участие более 500 человек. Акция продолжится в других районах и населенных пунктах республики и закончится в канун празднования Дня Победы в столице Бурятии городе Улан-Удэ.

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