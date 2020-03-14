14.03.2020 (07:30)

В гарнизонном Доме офицеров в Северной Осетии открылся пункт сбора сведений о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»

В гарнизонном Доме офицеров (Дом Юнармии) во Владикавказе начал функционировать пункт сбора информационного массива в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти». Также сборные пункты работают в военном комиссариате и почтовых отделениях Северной Осетии.

Каждый житель республики сможет принести в Дом офицеров фотографии или письма своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, для последующей оцифровки и включения в базу мультимедийной галереи «Дорога памяти».

В Северной Осетии с прошлого года проводится сбор писем и фотографий фронтовиков для размещения их в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Сотрудники военного комиссариата республики подготовили и передали для оцифровки уже свыше 23 тыс. личных карточек, писем и фотографий фронтовиков.

«Дорога памяти» – общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Проект реализуется в рамках утвержденного Президентом России перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Открытие галереи «Дорога Памяти» запланировано в мае, но с началом ее работы сбор данных о поколении Великой Победы не закончится.

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