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14.03.2020 (06:30)

Курсанты Дальневосточного ВОКУ прошли горную практику в Приэльбрусье

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), прошли горную практику в Приэльбрусье.

Мероприятие проходило в течение нескольких недель на тренировочном комплексе Терскол. Курсанты второго курса факультета применения горных подразделений освоили технику преодоления горных перевалов, изучили маршруты и прошли акклиматизацию. В завершении практики каждый курсант выступил в роли горного инструктора, проведя по маршруту группу курсантов.

 В ходе практики будущие офицеры закрепили необходимые навыки и в целом показали высокий уровень подготовки при прохождении по сложным маршрутам гор Кавказа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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