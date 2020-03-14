14.03.2020 (06:30)
Курсанты Дальневосточного ВОКУ прошли горную практику в Приэльбрусье
Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), прошли горную практику в Приэльбрусье.
Мероприятие проходило в течение нескольких недель на тренировочном комплексе Терскол. Курсанты второго курса факультета применения горных подразделений освоили технику преодоления горных перевалов, изучили маршруты и прошли акклиматизацию. В завершении практики каждый курсант выступил в роли горного инструктора, проведя по маршруту группу курсантов.
В ходе практики будущие офицеры закрепили необходимые навыки и в целом показали высокий уровень подготовки при прохождении по сложным маршрутам гор Кавказа.