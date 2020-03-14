14.03.2020 (06:00)

Мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту ЮВО совершит автопробег в Волгоградской области

Современный мобильный комплекс отбора (МКО) граждан на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) будет развернут в период проведения окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на полигоне Прудбой, а затем совершит автопробег по населенным пунктам Калачевского и Клетского районов Волгоградской области.

На центральных площадях городов и поселков, где будет развернут МКО, каждый желающий сможет пройти профессиональный и психологический отбор, а также получить консультацию, справочные материалы по особенностям прохождения военной службы по контракту.

Мобильный комплекс помогает расширить географию работы инструкторов пунктов отбора ЮВО и позволяет максимально охватить аудиторию потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, проживающих в муниципальных образованиях, удалённых от областного центра.

Справочно:

МКО состоит из мобильного пункта на базе шасси КамАЗ-43118 и информационно-сценического модуля, установленного на прицепе НЕФАЗ. Предназначен для проведения информационно-агитационных мероприятий, мероприятий отбора на военную службу по контракту.

Современное оснащение комплекса позволяет в течение 6-8 часов провести военно-профессиональное ориентирование до 150 потенциальных кандидатов на военную службу по контракту, в том числе провести профессионально-психологическое тестирование более 20 кандидатов.

Кузов переменного объема обеспечивает оперативную трансформацию мобильного пункта в помещение площадью 31 квадратных метров с возможностью размещения до шести автоматизированных рабочих мест.



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