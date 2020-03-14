14.03.2020 (05:30)

Более 2 тысяч моряков Черноморского флота сдали контрольную проверку по физической подготовке в Новороссийске

Более 2 тысяч военнослужащих воинских частей и подразделений Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота сдали контрольную проверку по физической подготовке.

В ходе двухнедельных спортивных мероприятий на спортплощадках воинских частей НВМБ личный состав выполнял нормативы на быстроту, силу и выносливость, в том числе подтягивание и подъем силой на перекладине, бег на 100 метров, 1 и 3 километра.

По итогам проверки более 70 процентов военнослужащих были оценены на «хорошо» и «отлично».

Нормы нагрузки определялись в соответствии с возрастной группой и категорией сдающего, по принципу: чем старше - тем больше упражнений для выбора. Всего каждый военнослужащий выполнил от 3 до 5 упражнений.

Также моряки успешно выполнили упражнения по военно-прикладным навыкам – метание гранат, совершение марш-броска в полной экипировке и преодоление полосы препятствий.

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