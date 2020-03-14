14.03.2020 (05:00)

Военнослужащие соединения МТО ВВО выступили судьями в военно-патриотической игре «А ну-ка, парни»

На базе соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, состоялась военно-патриотическая игра среди юнармейских отрядов региона «А ну-ка, парни». Состав основных команд был полностью сформирован из юношей.

В рамках мероприятия юные патриоты соревновались в военно-прикладных видах спорта, выполняли нормативы по одеванию средств индивидуальной защиты, разборке и сборке автомата Калашникова, а также других военизированных конкурсах.

В ходе конкурсов судьями на всех этапах выступали военнослужащие соединения МТО ВВО. Всего в мероприятии приняло участие более 100 юнармейцев.

По результатам игры команды, занявшие первые три места, получили ценные подарки и грамоты.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице