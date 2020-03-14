14.03.2020 (04:30)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии завершили двусторонние ротные тактические учения

Личный состав российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершил проведение двусторонних ротных тактических учений (ДРТУ) с выполнением боевых стрельб. Всего в ДРТУ приняли участие свыше 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц боевой техники: разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи на базе БТР-80.

В ходе ДРТУ на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие мотострелковых подразделений базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками вели оборонительные и наступательные действия в горно-лесистой и прибрежной местности.

Военнослужащие закрепили навыки в совершении фланговых маневров, поиске и уничтожении диверсионных групп противника. Выполнение всех учебно-боевых задач производилось с применением беспилотных летательных аппаратов.

Мотострелки вели огонь из штатного вооружения, в том числе вооружения танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, станковых автоматических гранатометов АГС-17 и пулеметов «Печенег».

Стрельба осуществлялась по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника на дальностях от 100 до 5000 м.

Для приближения обстановки к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, и препятствия.

Успешное освоение личным составом данного этапа обучения стало подготовкой к батальонным тактическим учениям, которые пройдут в апреле текущего года.

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