14.03.2020 (04:00)

В Севастополе завершился Всеармейский этап конкурса «Глубина-2020»

В Севастополе подвели итоги Всеармейского этапа конкурса водолазного многоборья «Глубина» в рамках проведения Армейских международных игр «АрМИ-2020».

Торжественное мероприятие прошло на территории Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.

В этом году в конкурсе принимали участие команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения Главного Командования ВМФ, подразделения МЧС, а также военных учебных заведений России.

В ходе соревнований судьи конкурса определили лучших в выполнении различных водолазных конкурсов, среди которых: работа в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводная сварка, сборка фланца, а также оказании первой медицинской помощи тонущему.

Лучшей в общекомандном зачёте стала команда Тихоокеанского флота. Впервые в сборную команду помимо представителей всех флотов вошёл курсант 3 курса Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова Сергей Мигашко.

Сформированная команда победителей Всеармейского этапа конкурса войдёт в сборную команду от ВМФ России для участия в международном этапе конкурса, который пройдёт по традиции летом.

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