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14.03.2020 (03:00)

В Бурятии состоялась военно-спортивная спартакиада среди школьников

В Республике Бурятии состоялась военно-спортивная спартакиада с участием учеников допризывного возраста. В ней приняли участие более 150 школьников, представляющих 10 команд из общеобразовательных учреждений города Улан-Удэ.

На церемонии открытия и закрытия присутствовали офицеры общевойскового объединения Восточного военного округа, представители администрации, совета ветеранов Афганистана Республики Бурятия.

В ходе состязаний судейская коллегия определяла лучшие команды по восьми основным военно-спортивным дисциплинам, в частности, топографии, медицинской физической, строевой, огневой подготовке, знанию основных положений устава ВС РФ, выполнению нормативов по РХБ защите.   

По результатам соревнований призовое место завоевала команда 33-й гимназии города Улан-Удэ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Спорт , Юнармия
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