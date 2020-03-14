14.03.2020 (03:00)

В Бурятии состоялась военно-спортивная спартакиада среди школьников

В Республике Бурятии состоялась военно-спортивная спартакиада с участием учеников допризывного возраста. В ней приняли участие более 150 школьников, представляющих 10 команд из общеобразовательных учреждений города Улан-Удэ.

На церемонии открытия и закрытия присутствовали офицеры общевойскового объединения Восточного военного округа, представители администрации, совета ветеранов Афганистана Республики Бурятия.

В ходе состязаний судейская коллегия определяла лучшие команды по восьми основным военно-спортивным дисциплинам, в частности, топографии, медицинской физической, строевой, огневой подготовке, знанию основных положений устава ВС РФ, выполнению нормативов по РХБ защите.

По результатам соревнований призовое место завоевала команда 33-й гимназии города Улан-Удэ.

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