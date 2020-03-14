14.03.2020 (07:00)

На полигоне Сосновый бор в Бурятии прошло батальонное тактическое учение десантно-штурмового батальона ВДВ

В период с 11 по 13 марта с.г. в отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном в Республике Бурятия, под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по боевой подготовке генерал-майора Сергея Волыка прошло батальонное тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой с парашютно-десантным батальоном со штатными средствами усиления.

Десантники отработали действия с получением сигнала учебной тревога, после чего совершили марш в район сосредоточения, где оборудовали полевой лагерь, приступили к подготовке десантной операции.

На втором этапе было организовано десантирование передового отряда, захват элементов аэродрома противника и его удержание, после чего основные силы заняли оборону «объекта».

На полигоне Сосновый бор подразделения гвардейцев совершенствовали свои приёмы и способы ведения боевых действий, с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Всего в БТУ участвовало более 500 военнослужащих, 50 единиц военной техники. Десантирование личного состава и военной техники было проведено из самолетов ИЛ-76.

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