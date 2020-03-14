14.03.2020 (00:05)

В Михайловской военной артиллерийской академии состоится конкурсное состязание по военной истории

В Михайловской военной артиллерийской академии с 16 по 20 марта 2020 г. будут проведены конкурсные состязания среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования Сухопутных войск по военной истории, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Для участия в конкурсном состязании в академию прибывают команды из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского (г. Благовещенск), Новосибирского высшего военного командного училища, Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового училища, Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского (г. Смоленск). В состав каждой команды входит руководитель и шесть участников. Команда Михайловской военной артиллерийской академии примет участие вне конкурса.

Участники конкурсного состязания пройдут испытания на знание военной истории поэтапно. 16 марта состоится расширенное заседание оргкомитета под председательством начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева с руководителями команд-участниц. 17 марта будут проведено торжественное открытие и первый тур конкурсного состязания.



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