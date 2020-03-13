13.03.2020 (20:40)

В Ясненское соединение РВСН доставлена Икона Святой Великомученицы Варвары

Главная икона Ракетных войск стратегического назначения – образ Святой Великомученицы Варвары доставлена в Ясненское соединение РВСН.

После встречи Святыни на железнодорожной станции «Орск» святыню автотранспортом соединения перевезли в Храм Александра Невского.

В нем прошел первый молебен об успехе в ратном деле. По окончании молебна военнослужащие и жители Ясненского гарнизона приложились к иконе.

Справочно:

Главная икона РВСН – образ Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой Великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.

Образ Святой Великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Иркутском, Ужурском, Новосибирском, Тагильском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр, в 4 ЦНИИ МО РФ и Военной академии РВСН.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице