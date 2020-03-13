13.03.2020 (20:40)
В Ясненское соединение РВСН доставлена Икона Святой Великомученицы Варвары
Главная икона Ракетных войск стратегического назначения – образ Святой Великомученицы Варвары доставлена в Ясненское соединение РВСН.
После встречи Святыни на железнодорожной станции «Орск» святыню автотранспортом соединения перевезли в Храм Александра Невского.
В нем прошел первый молебен об успехе в ратном деле. По окончании молебна военнослужащие и жители Ясненского гарнизона приложились к иконе.
Справочно:
Главная икона РВСН – образ Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой Великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.
Образ Святой Великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Иркутском, Ужурском, Новосибирском, Тагильском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр, в 4 ЦНИИ МО РФ и Военной академии РВСН.