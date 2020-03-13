13.03.2020 (20:15)
Главным управлением военной полиции подведены итоги детского конкурса по безопасному поведению на дорогах и улицах
В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Главным управлением военной полиции организован и проведен конкурс детского творчества среди военных довузовских общеобразовательных организаций «Рейд юных инспекторов «Внимание! Взрослые!».
В конкурсе приняло участие 35 образовательных организаций, из которых 6 – вне общего зачета (юнармейские местные отделения и отряды юных инспекторов движения).
Призовые места заняли:
- I место – Санкт-Петербургское суворовское военное училище;
- II место – разделили Оренбургское президентское кадетское училище и Ставропольское президентское кадетское училище;
- III место – Петрозаводское президентское кадетское училище и Тюменское президентское кадетское училище.
Среди образовательных организаций вне общего зачета победу одержало местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Богородского городского округа от Центра допризывной подготовки молодежи г. Ногинска Московской области.
Остальные образовательные организации отмечены в отдельных номинациях.