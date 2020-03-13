13.03.2020 (20:15)

Главным управлением военной полиции подведены итоги детского конкурса по безопасному поведению на дорогах и улицах

В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Главным управлением военной полиции организован и проведен конкурс детского творчества среди военных довузовских общеобразовательных организаций «Рейд юных инспекторов «Внимание! Взрослые!».

В конкурсе приняло участие 35 образовательных организаций, из которых 6 – вне общего зачета (юнармейские местные отделения и отряды юных инспекторов движения).

Призовые места заняли:

I место – Санкт-Петербургское суворовское военное училище;

– Санкт-Петербургское суворовское военное училище; II место – разделили Оренбургское президентское кадетское училище и Ставропольское президентское кадетское училище;

– разделили Оренбургское президентское кадетское училище и Ставропольское президентское кадетское училище; III место – Петрозаводское президентское кадетское училище и Тюменское президентское кадетское училище.

Среди образовательных организаций вне общего зачета победу одержало местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Богородского городского округа от Центра допризывной подготовки молодежи г. Ногинска Московской области.

Остальные образовательные организации отмечены в отдельных номинациях.

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