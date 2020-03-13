13.03.2020 (20:00)

В Тагильском соединении РВСН прошел отборочный этап конкурса «Армейский запас-2020»

В Тагильском соединении РВСН прошел отборочный этап конкурса поваров и пекарей «Армейский запас-2020».

Свыше 20 специалистов поваров и пекарей ракетного соединения продемонстрировали свои навыки в приготовлении пищи, как в полевых, так и в стационарных кухнях.

Каждый специалист-повар показал свои навыки в приготовлении изысканных блюд русской и европейской кухни. Среди них, рагу, плов, супы, запеканка, шницель, солянка. Кроме того, бефстроганов, пельмени, винегрет, голубцы и гуляш.

Особенности конкурса заключались в проведении нескольких этапов, военнослужащие не только показали навыки в приготовлении пищи, но и продемонстрируют умения в стрельбе из штатного оружия, выполнении нормативов по физической подготовке.

По результатам первого этапа соревнований лучшие военнослужащие прошли отбор в следующий этап конкурса в масштабе ракетных объединений, затем лучшие повара и пекари, продемонстрируют свои навыки в финале, конкурса, который пройдет в Иркутском ракетном соединении.



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