13.03.2020 (19:45)

Команда ДОСААФ Севастополя победила на всероссийском чемпионате робототехники

Юные воспитанники Севастопольского клуба робототехники и программирования ДОСААФ России стали победителями чемпионата по робототехнике FIRST Russia Robotics Championship 2020 в Красноярске.

В чемпионате приняли участие команды из 70 городов России, Румынии, Казахстана и Эстонии. Учащиеся Севастопольского клуба робототехники и программирования «Слобода-ДОСААФ» в составе команды «Алмазная дружба» соревновались в самой младшей категории FLL Junior, в которой зарегистрировались больше 100 команд.

Темой нынешнего чемпионата стало градостроительство. Юные досаафовцы Владимир Нехорошев, Матвей Лазарев и Владимир Кюрджиев представили проект по улучшению города-героя Севастополя. Из конструктора LEGO они создали Памятник затопленным кораблям, руины Херсонеса Таврического и море, а также построили мост, соединяющий северную и южную части города, развлекательный центр на Северной стороне и канатную дорогу.

Команда «Алмазная дружба» победила в номинации Good Start Award, получив самый высокий рейтинг.

В следующем году команда клуба робототехники и программирования «Слобода-ДОСААФ» также планирует принять участие в чемпионате Russia Robotics Championship. Для этих соревнований досаафовцы будут готовить презентацию на английском языке и бороться за право представлять Россию на ежегодном международном технологическом конкурсе по робототехнике FIRST World Festival.

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