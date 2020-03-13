13.03.2020 (19:30)

Юнармейцы совершили кругосветное путешествие

Юнармейцы подняли «Паруса Мира». Завершился первый этап Российской кругосветной экспедиции. Позади – Тихий океан. Чтобы переплыть самый большой и глубокий в мире водоем участникам кругосветки, понадобилось почти четыре месяца. Кстати, подобная экспедиция станет одной из самых масштабных в истории больших парусников.

Акцию посвятили 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт ей дали 1 ноября прошлого года во Владивостоке, проводив в экспедицию фрегат «Паллада». Месяцем позже из Калининграда к акции присоединились известнейшие парусники «Седов» и «Крузенштерн».

На борту «Паллады» – почти сотня курсантов учебных заведений Росрыболовства и четверо учащихся клубов юных моряков Ярославля, Республики Марий Эл, Крыма и Ханты-Мансийского автономного округа. Стать частью грандиозного похода юнармейцы смогли благодаря Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ

на 2016-2020 годы», а также проекту «Школа под парусами», который реализует Молодежная Морская лига и МДЦ «Артек».

Маршрут 1 этапа кругосветки – Владивосток – Апиа (Самоа) – Папеэти (Французская Полинезия, о.Таити) – Вальпараисо (Чили) – Ушуайя (Аргентина) пролегал через Японское море и Тихий океан. Морские путешественники мужественно преодолели 12,5 тысяч морских миль, что в переводе составляет больше 23 тысяч км. Во время остановок в портах участники дальнего плавания организовывали на палубе фрегата импровизированные экскурсии. Гостям показывали информационные стенды и флаги Юнармии и республики Марий Эл. Большой интерес вызвали фотографии из экспедиции – особенно из самого негостеприимного места земли – мыса Горн. В середине февраля фрегат «Паллада» обогнул мыс Горн – через пролив Дрейка, выйдя из Тихого океана

в Атлантический.

Как только не называют это место моряки и путешественники – «Пасть Дьявола», «Кладбище кораблей», «Старый людоед». Все потому, что 300 дней в году здесь идет дождь и дует штормовой ветер. В ужасном климате кроется все коварство и негостеприимность мыса Горн. Ветер беснуется в ограниченном пространстве узкого пролива, разбивая о мрачные скалы лодки и большие суда. Счет идет на тысячи – именно столько кораблей нашли здесь последний приют. Успешно пройти мыс Горн для моряков означало признание мастерства и уважение коллег. Его завоевала вся команда экипажа «Паллады». По словам ребят, они прошли отличную школу под парусами.

«Ежедневные вахты, наряды, судовые работы, учебные занятия, а также парусные авралы помогли приобрести знания и навыки морской профессии. А еще научили дружить и мечтать. С Юнармией многое становится реальностью», – поделился старший юнга Роман Михеев.

В порту Аргентины – Ушуайя – произошла смена юнг первого этапа кругосветки, ребята благополучно вернулись на родную землю в Козьмодемьянск. Но кругосветная экспедиция «Паруса Мира» продолжается. Фрегат «Паллада» планирует прибыть во Владивосток 9 июня.

«Треть курсантов уходит из морского дела после нескольких месяцев плавания. Конечно, к юнармейцам требования лояльнее, чем к курсантам. И все же ребята понимают – надо держать планку. Горжусь тем, что они справились. За что и получили медали «Юнармейской доблести». С такой командой можно и в огонь, и в воду!», – подчеркнул лидер Движения, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

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