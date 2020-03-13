13.03.2020 (19:20)

Команды из Белоруссии и России – участники финального этапа Международной олимпиады по географии посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Команды из Белоруссии (Минское суворовское военное училище) и России (Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации) – участники финального этапа Международной олимпиады по географии воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников Содружества Независимых Государств, посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Конкурсантам были представлены шесть диорам, посвященных крупнейшим военным операциям Великой Отечественной войны, созданных известными мастерами Студии военных художников имени М.Б. Грекова: «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.», «Битва под Сталинградом. Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Штурм Берлина» и «Форсирование Днепра». Аудио и видео комплексы экспозиций позволили кадетам, суворовцам и нахимовцам увидеть подлинную хронику военных лет, редкие фотографии и архивные материалы. Ребята посмотрели новые экспозиции, специально подготовленные к 75-летию Великой Победы, а также 3D инсталляцию «Дорога к Победе».

Уникальный мемориальный комплекс, призванный увековечить память о героизме и мужестве, проявленном советскими воинами в годы Великой Отечественной войны, произвел на участников Олимпиады неизгладимое впечатление.

Напомним, финальный этап Международной олимпиады воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников Содружества Независимых Государств проходит в Пансионе воспитанниц с 13 по 15 марта. По итогам I Всеармейской олимпиады, которая проходила в Пансионе накануне, нашу страну представляют воспитанницы Пансиона МО РФ. На протяжении конкурсных испытаний ребята будут показывать свои знания в области географии. А 15 марта станут известны имена победителей первой Международной олимпиады воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников Содружества Независимых Государств.

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