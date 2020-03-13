13.03.2020 (19:00)

Данные более 6,8 млн фронтовиков оцифрованы мобильными пунктами ЗВО – командующий войсками округа

Сегодня командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв в ходе селекторного совещания с командирами соединений и воинских частей подвёл промежуточные итоги работы по оцифровке архивных документов участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».

«В 26 регионах дислокации войск округа военными комиссариатами, мобильными пунктами, военнослужащими соединений и воинских частей в настоящее время оцифрованы документы 6 млн 825 тыс. 820 ветеранов. Среди оцифрованных документов – учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Более 500 пунктов оцифровки созданы в и работают каждом районном отделе военкомата, в каждой воинской части, в домах офицеров ЗВО. Мобильные пункты оцифровки в составе офицеров и солдат выезжают к фронтовикам домой», - отметил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице