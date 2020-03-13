13.03.2020 (18:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары стал бронзовым призером чемпионата России по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл

В Красноярске в рамках чемпионата России по сноуборду в акробатических дисциплинах прошли соревнования в дисциплине слоуп-стайл.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Самара) Александр Смелов стал обладателем «бронзы» в данной дисциплине. Армеец набрал 72,9 балла, уступив Владу Хадарину (96,9 балла) и Михаилу Матвееву (92,3 балла). Всего участие в финалах у мужчин приняли 12 спортсменов.

Сегодня, 13 марта, сноубордисты разыграют награды в биг-эйр. Завершится чемпионат России завтра, 14 марта, стартами в хаф-пайпе.

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