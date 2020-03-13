13.03.2020 (18:30)

Спортсменка ЦСКА Алена Трапезникова в паре с Сергеем Горлановым завоевала «золото» на чемпионате Европы и финале Кубка мира по спортивному ориентированию

12 марта в Ханты-Мансийске в рамках третьего соревновательного дня чемпионата Европы и финального этапа Кубка мира по спортивному ориентированию прошла смешанная эстафета. Армейская спортсменка Алена Трапезникова и Сергей Горланов показали первый результат.

26 командам, состоящим из одного мужчины и одной женщины, предстояло пройти 54 контрольно-пропускных пункта по девять на каждом круге. Россия была представлена восемью дуэтами. По три пары вышли на старт от Швеции, Норвегии и Финляндии, две команды — от Чехии, остальные страны выставили по одному дуэту.

Традиционно карты спортсмены получили за 15 секунд до начала гонки и на дистанцию отправились с общего старта.

Сначала на поиски КП отправились женщины. Первой эстафетную палочку передала своему партнеру по команде Сергею Горланову спортсмен-инструктор спортивной команды филиала ЦСКА (СКА, Хабаровск) ЗМС Алена Трапезникова. После второго круга преимущество российского дуэта сохранилось. В группе преследования оказались команды Швеции, Эстонии и Финляндии. После третьего этапа преимущество тандема Трапезниковой и Горланова составило 46 секунд, и лидерство российские спортсмены уже не уступили.

«Сегодня погода тёплая, скольжение лыж было сложным, поэтому думала физически запрыгать в первый подъём, а потом потерпеть без ошибок. Но, к сожалению, на последнем круге упала, решила не притормаживать и в поворот не вошла. Из сугроба достаточно долго выкарабкивалась», — поделилась Алена Трапезникова.

Но, несмотря на этот сбой, российская пара показала в итоге результат 00:46:14, а их ближайшие преследователи — шведский дуэт Маркуса Лундхольма и Магдалены Олссон — пришли к финишу почти с минутным отставанием (00:47:06).

«Бронза» чемпионата Европы досталась эстонскому тандему — Маттиасу Яаме и Дейзи Кудре.

Всего 26 секунд не хватило до медали второму российскому дуэту в составе Владислава Киселева и армейской спортсменки прапорщика Татьяны Обориной. Они показали четвёртый результат.

Сегодня, 13 марта, у спортсменов выходной, а в субботу и воскресенье их ждут лыжная гонка «лонг», а также мужская и женская трехэтапная эстафета.

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