13.03.2020 (18:15)

Армеец Виктор Муштаков первенствовал на конькобежном турнире «Серебряный шар» в Нидерландах

В нидерландском Лиувардене прошел международный турнир по конькобежному спорту «Серебряный шар». В ходе соревнований забег на 100 метров выиграл армеец Виктор Муштаков. В финале спортсмен Центрального спортивного клуба Армии пробежал стометровку за 9,55 секунды.

Кроме того, Виктор Муштаков подтвердил свое участие в чемпионате России по конькобежному спорту, который пройдет в период с 17 по 18 марта.

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