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13.03.2020 (18:00)

Мотострелки ЦВО в Туве преодолели многокилометровые горные маршруты с препятствиями в предгорье Западных Саян

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, во время занятий по горной подготовке совершили многокилометровые марши с преодолением препятствий на полигоне Кара-Хаак.

Горные маршруты проходят через ущелья и заснеженные склоны, которые военнослужащие преодолевают при помощи альпинистского снаряжения: снегоступов, ледорубов, обвязок, веревок и другой горной амуниции. Пик подъема в горы достигает более 1,5 тыс. метров. Во время движения мотострелки отработали тактические задачи: разведка целей, стрельба, спуск на лыжах по склону в связке, транспортировка условно раненого, поисковые мероприятия, а также ориентирование в горной местности по гидрографическим признакам.

Перед выходом в горы все военнослужащие проходят обучение на тренажерном комплексе «Скалодром» и сдают специальные зачеты.

Справочно:

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав ЦВО и дислоцированы на территории шести субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Мотострелковые войска
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