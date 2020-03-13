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13.03.2020 (17:55)

С расчетами С-300 «Фаворит» и «Панцирь» ЮВО проведено учение по сопровождению и уничтожению воздушных целей

С зенитчиками соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) проведено учение по распознаванию и сопровождению летательных аппаратов условного противника.

В ходе практической части мероприятия расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершил марш в указанный район, где отработали задачи по переводу комплексов из походного положения в боевое на неподготовленной местности, инженерного обеспечения с маскировкой стартовых позиции и боевого охранения.

В ходе активной фазы учения расчеты ЗРК С-300 выполнили обнаружение, идентификацию, сопровождение и уничтожение электронными пусками ракет воздушных целей условного противника. Расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечили контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению высокоманевренных целей, имитирующих авиацию противника.

Воздушные цели для ЗРК С-300 имитировали истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, а для ЗРПК «Панцирь» — вертолёты Ми-8АМТШ и Ми-28Н армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО.

В свою очередь летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ведение ближнего маневренного воздушного боя, электронные пуски неуправляемых ракет по наземным целям, условное бомбометание, а также отражение ракетно-авиационного удара.

Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению воздушного нападения условного противника было обнаружено более 20 целей во всем диапазоне высот и скоростей в сложной помеховой обстановке.

К плановому тактическому учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Вертолеты , Южный военный округ , Учения
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