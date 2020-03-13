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13.03.2020 (17:41)

Расчеты ОТРК «Искандер» Западного военного округа на учении в Ивановской области выполнили электронные пуски ракет

В Ивановской области прошло тактико-специальное учение с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Западного военного округа (ЗВО).

В ходе мероприятия военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии на место проведения учения расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию ОТРК «Искандер», установили устойчивую связь и провели учебные (электронные) пуски ракет. Военнослужащие совершенствовали навыки по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Кроме того, ракетчики отработали задачи по организации охраны и обороны ОТРК на пусковых позициях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , ВВТ , Ракеты , Учения
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