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13.03.2020 (17:38)

Военные медики Тульского соединения ВДВ на занятиях отработали вопросы оказания первой медицинской помощи

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении Воздушно-десантных войск прошли плановые занятия с личным составом по медицинской подготовке.

На полигоне Тесницкое с личным составом отдельного медицинского отряда (аэромобильного) прошли занятия по изучению методик оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Специалисты медицинской службы отработали новые способы реанимации, само- и взаимопомощи при несчастных случаях и поражениях различными видами оружия.

Обучаемым были показаны современные образцы средств оказания первой медицинской помощи. В ходе занятий более 30 врачей разных категорий сдали зачеты на знание руководящих документов, выполнили нормативы по оказанию первой доврачебной помощи, способы эвакуации на поле боя.

Контрольные занятия с военными медиками в Тульском соединении проводятся регулярно, что позволяет в полной мере оценить качество их подготовки и профессиональные навыки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Медицина
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