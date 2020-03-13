13.03.2020 (17:00)

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого проведен курс лекций по живописи для воспитанников Нахимовского военно-морского училища

В Санкт-Петербурге специалисты Центрального военно-морского музея имени Петра Великого оказали помощь Нахимовскому военно-морскому училищу в проведении для учащихся цикла лекций «Художники-маринисты России».

Первую из шести лекций цикла «Маринисты России от Петра Первого до Ивана Айвазовского» нахимовцам прочитал руководитель мастерской военных художников-маринистов Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Игорь Дементьев.

В ближайших планах сотрудничества живописцев ЦВММ с Нахимовским училищем лекции заслуженного художника России Андрея Троня о работах А. Беггрова и заслуженного художника России Вячеслава Овчинникова о советской маринистике. Их коллеги – члены мастерской художников-маринистов расскажут нахимовцам о жизни и творчестве А. Боголюбова, Ткаченко, Гриценко, Латри, Арцеулова и других маринистов. Завершит курс лекция о современной маринистике России хранителя фонда изобразительного искусства ЦВММ Марии Олейник.

И хотя нахимовцы – частые посетители Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, воспитатели будущих моряков сочли необходимым пригласить музей в гости, справедливо полагая, что изучение живописи художников-маринистов с помощью мастеров живописи станет хорошей основой для развития творческих способностей воспитанников, духовно-нравственного и культурного воспитания будущих офицеров Военно-Морского Флота Российской Федерации.

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