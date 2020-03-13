Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.03.2020 (17:00)

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого проведен курс лекций по живописи для воспитанников Нахимовского военно-морского училища

В Санкт-Петербурге специалисты Центрального военно-морского музея имени Петра Великого оказали помощь Нахимовскому военно-морскому училищу в проведении для учащихся цикла лекций «Художники-маринисты России».

Первую из шести лекций цикла «Маринисты России от Петра Первого до Ивана Айвазовского» нахимовцам прочитал руководитель мастерской военных художников-маринистов Центрального военно-морского музея имени Петра Великого Игорь Дементьев.

В ближайших планах сотрудничества живописцев ЦВММ с Нахимовским училищем лекции заслуженного художника России Андрея Троня о работах А. Беггрова и заслуженного художника России Вячеслава Овчинникова о советской маринистике. Их коллеги – члены мастерской художников-маринистов расскажут нахимовцам о жизни и творчестве А. Боголюбова, Ткаченко, Гриценко, Латри, Арцеулова и других маринистов. Завершит курс лекция о современной маринистике России хранителя фонда изобразительного искусства ЦВММ Марии Олейник.   

И хотя нахимовцы – частые посетители Центрального военно-морского музея имени Петра Великого, воспитатели будущих моряков сочли необходимым пригласить музей в гости, справедливо полагая, что изучение живописи художников-маринистов с помощью мастеров живописи станет хорошей основой для развития творческих способностей воспитанников, духовно-нравственного и культурного воспитания будущих офицеров Военно-Морского Флота Российской Федерации.  

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ будет укомплектован профессионалами высокого уровня
Экипаж новейшего корвета «Ретивый» пройдет подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ
Главком ВМФ России поблагодарил нахимовцев за участие в VII Международном научном форуме «Женщины на службе Отечеству»
Художники-маринисты Центрального военно-морского музея имени Петра Великого поделились опытом с коллегами из Западного военного округа

Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище , Музеи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false