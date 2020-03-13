13.03.2020 (16:46)

Более 800 курсантов ЗВО прошли курсы интенсивной боевой подготовки в окружном учебном центре в Нижегородской области

Более 800 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Северо-Западном, Центральном и части Приволжского федеральных округов, прошли обучение в окружном учебном центре в поселке Мулино Нижегородской области по программе интенсивной боевой подготовки. Она включала в себе полевой выход, который начинается с 10-километрового марш-броска в полной экипировке по пересеченной местности с преодолением условных зараженных участков местности с помощью индивидуальных средств защиты.

На занятиях курсанты прошли подготовку по тактической, огневой, инженерной, физической, военно-медицинской, топографической, разведывательной подготовкам и основам выживания на местности в различных условиях. Кроме того, каждый военнослужащий выполнил нормативы по сборке-разборке автомата АК-74М, сдал нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта на время и в заключение прошел зачет по оказанию первой медицинской помощи условно раненому.

Завершающим этапом являлось выполнение упражнений контрольных стрельб из автомата Калашникова со сменой огневых позиций на различных дистанциях, метание боевой ручной гранаты РГД-5 на дистанцию более 50 метров и обкатка танком Т-72Б3.

В настоящее время в окружном учебном центре в Нижегородской области начался очередной поток курсов по программе интенсивной общевойсковой подготовки с курсом выживания, в котором участвуют около 200 военнослужащих, в том числе военнослужащие-женщины общевойсковой армии ЗВО.

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