13.03.2020 (16:43)

В Воронежской области завершилось полковое летно-тактическое учение с экипажами бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Воронежской области завершилось плановое летно-тактическое учение с экипажами многоцелевых бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Более 20 экипажей отработали применение авиабомб для поражения целей на полигоне Погоново в Воронежской области.

В ходе первого этапа учения лётчики выполнили беспосадочный перелёт протяжённостью свыше 500 км до оперативного аэродрома в Тверской области, совершили дозаправку и вылеты для отработки учебно-боевых задач на полигоне. В полёте экипажи осуществили противодействие наземным силами радиоэлектронной борьбы, преодолели систему противовоздушной обороны, а также отработали элементы воздушного боя. Условного противника имитировали боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-300 и экипажи истребителей Су-30СМ и МиГ-31БМ.

На заключительном этапе учения лётчики поразили цели, имитирующие заглубленные командные пункты и инженерные укрепления противника с применением авиабомб.

К учению привлекалось более 600 военнослужащих авиационных подразделений, сил и средств радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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