13.03.2020 (16:35)

В Псковской области завершились сборы с укладчиками парашютов авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО

В г. Острове (Псковская область) на базе бригады армейской авиации завершились учебно-методические сборы специалистов поисково-спасательных и парашютно-десантных служб Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В рамках сборовых мероприятий проведена подготовка укладчиков спасательных парашютов, применяемых на самолётах фронтовой авиации в соответствии с курсом парашютной подготовки.

На протяжении двух недель военнослужащие оттачивали навыки подготовки и переукладки парашютов и других средств спасения, выполняли парашютные прыжки по сложным видам подготовки (над облаками ночью, в сложных метеоусловиях, на неподготовленную площадку).

Кроме того, в ходе теоретических занятий были изучены парашютные системы, возможные происшествия, основы само- и взаимопомощи при получении трав и ранений.

Основная работа специалистов по укладке парашютов в период полётов – сбор тормозных парашютов, их просушивание и укладка для дальнейшего использования, в нелетные дни – переукладка боевых и десантных парашютов.

В сборе приняли участие специалисты аэродромов, дислоцированных в Ленинградской, Курской, Воронежской, Смоленской, Псковской, Тверской, областей и Республике Карелия.

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