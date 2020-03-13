13.03.2020 (16:31)
Торжественное открытие Дома Юнармии состоялось в Омской области
На церемонии открытия присутствовали почётные гости из военного комиссариата, а также командиры воинских частей и военнослужащие Омского гарнизона. Они поздравили ребят со столь значимым событием.
После открытия юнармейцы отправились на занимательные мастер-классы.
Главная задача, которая стоит перед Домом Юнармии, это способствовать развитию физических, творческих и интеллектуальных способностей ребят. В Доме Юнармии каждый найдет себе занятие по душе.
Юнармия была создана по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу в 2016 г. На сегодняшний день региональные отделения функционируют во всех регионах страны. Чтобы выявить лучших, Главный штаб "Юнармии" каждый год проводит смотр-конкурс региональных отделений России.
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