13.03.2020 (16:28)

В Санкт-Петербурге курсанты военных вузов из шести городов будут состязаться на знание истории Великой Отечественной войны

С 16 по 20 марта в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге пройдёт конкурс по военной истории среди курсантов военных вузов Сухопутных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в состязании в академию прибывают команды из Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (Благовещенск), Новосибирского высшего военного командного училища, Казанского высшего танкового командного училища, Московского высшего общевойскового училища, Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск).

В состав каждой команды входит руководитель и шесть участников. Команда Михайловской военной артиллерийской академии примет участие вне конкурса.

Курсанты пройдут испытания на знание военной истории поэтапно. 16 марта состоится расширенное заседание оргкомитета под председательством начальника Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева с руководителями команд-участниц. 17 марта будут проведено торжественное открытие и первый тур конкурсного состязания.

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