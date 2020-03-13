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13.03.2020 (16:23)

В Екатеринбурге завершилась масштабная информационная акция «Военная служба по контракту — твой выбор!»

Со 2 по 13 марта в Екатеринбурге инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту провели масштабную информационно-агитационную акцию с выпускниками средних профессиональных учебных заведений Свердловской области.

Инструкторы пункта отбора рассказали учащимся колледжей и лицеев о преимуществах военной службы по контракту, социальных гарантиях и льготах, а также правах граждан, поступающих на военную службу по контракту и имеющих среднее профессиональное образование.

Всего военнослужащие пункта отбора провели беседы со студентами более 30 учебных заведений профессионального образования с привлечением 1,2 тыс. будущих выпускников.

По результатам акции более 100 учащихся, 25 из которых девушки, прошли мероприятия отбора для последующего поступления на военную службу по контракту.

К моменту окончания учебного заведения военнослужащие пункта отбора подберут каждому воинскую должность и воинскую часть в соответствии с предпочтениями выпускников и полученной ими специальностью.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Служба по контракту — Твой выбор! , Центральный военный округ
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