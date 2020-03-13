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13.03.2020 (15:33)

Для ветерана Великой Отечественной войны курсанты-зенитчики провели парад в центре Смоленска

Сегодня в Смоленске офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского провели военно-патриотическую акцию с чествованием ветерана Великой Отечественной войны.

Перед домом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны Мария Рыжикова, участники акции исполнили песню народного артиста РСФСР, уроженца Смоленска Эдуарда Хиля «Мы армия народа».

Затем в музыкальном сопровождении Военного оркестра академии торжественным маршем прошли парадные расчеты Военной академии, воспитанники отрядов ВВПОД «Юнармия».

По завершении мероприятия руководство и личный состав Военной академии поблагодарили ветерана Великой Отечественной войны за вклад, внесенный в Победу, и подарили цветы.

Ранее, 27 января, курсанты академии провели подобный парад в селе Богородицкое Смоленской области для ветерана войны Михаила Кугелева, данное мероприятие было приурочено к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, где ветеран принимал участие в боях на Ленинградском фронте. Также будущие офицеры-зенитчики 15 февраля в день рождения ветерана Великой Отечественной войны Михаила Горбачева провели парад в поселке Колодня Смоленской области

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска , Военные парады , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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