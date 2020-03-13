13.03.2020 (15:17)

Специалисты ремонтного подразделения Балтфлота приступили к подготовке танка Т-34 к участию в военном параде в Калининграде

9 мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны пройдёт легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг и восстановленный специалистами Балтийского флота.

В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота приступили к техническому обслуживанию и покраске танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

Боевая машина выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота. Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности тридцатьчетвёрки.

Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия Великой Победы командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении легендарного танка.

С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.

В военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет около 75 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Военная техника на параде будет представлена оперативно-тактическими ракетными комплексами, бронетранспортерами, зенитно-ракетными комплексами, береговыми ракетными комплексами, бронированными разведовательно-дозорными машинами, реактивными системами залпового огня «Град», многоосными тяжелыми тягачами и другой военной техникой. Кроме того, в состав механизированной колонны войдут вооружение и техника военных лет.

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