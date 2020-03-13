Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.03.2020 (15:17)

Специалисты ремонтного подразделения Балтфлота приступили к подготовке танка Т-34 к участию в военном параде в Калининграде

9 мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны пройдёт легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг и восстановленный специалистами Балтийского флота.

В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота приступили к техническому обслуживанию и покраске танка Т-34, который возглавит механизированную колонну на военном параде в Калининграде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ремонтники проведут смазку узлов и механизмов, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

Боевая машина выпуска 1943 года восстановлена и приведена в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне силами военнослужащих и гражданских техников ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота. Тогда специалисты ремонтно-восстановительного подразделения, несмотря на полное отсутствие запасных частей для данных образцов военной техники, используя оригинальные чертежи прошлого века, отремонтировали и восстановили ходовые возможности тридцатьчетвёрки.

Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кенигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия Великой Победы командованием Балтийского флота было принято решение о восстановлении легендарного танка.

С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.

В военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет около 75 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Военная техника на параде будет представлена оперативно-тактическими ракетными комплексами, бронетранспортерами, зенитно-ракетными комплексами, береговыми ракетными комплексами, бронированными разведовательно-дозорными машинами, реактивными системами залпового огня «Град», многоосными тяжелыми тягачами и другой военной техникой. Кроме того, в состав механизированной колонны войдут вооружение и техника военных лет.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
Командующий войсками ЗВО обсудил с белорусской военной делегацией совместную подготовку войск
Военкомат Калужской области оцифровал документы более 107 тыс. участников Великой Отечественной войны
В Подмосковье инженеры танкового объединения ЗВО применили УР-77 «Метеорит» для создания безопасного маршрута
Более 1,2 тыс. военнослужащих ПВО общевойсковой армии ЗВО отработают огневые задачи в ходе проведения лагерного сбора в шести регионах страны

Метки:
Балтийский флот , Танки , Западный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false