13.03.2020 (15:14)

Корабли Балтийского флота провели электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море

В рамках выполнения задач дальнего похода экипажи кораблей Балтийского флота выполнили условные ракетные пуски в Северном море.

В акватории Северного моря отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» провел электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Уран» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась корветами одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов.

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.

В ходе маневров кораблями также были отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

После выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, а также отработали элементы совместного плавания.

Основная задача похода – обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

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