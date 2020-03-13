13.03.2020 (15:14)
Корабли Балтийского флота провели электронные ракетные пуски по морским целям в Северном море
В рамках выполнения задач дальнего похода экипажи кораблей Балтийского флота выполнили условные ракетные пуски в Северном море.
В акватории Северного моря отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стерегущий» и «Сообразительный» провел электронные ракетные пуски ракетными комплексами «Уран» по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась корветами одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов.
В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены.
В ходе маневров кораблями также были отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.
После выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, а также отработали элементы совместного плавания.
Основная задача похода – обеспечение постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.