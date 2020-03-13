13.03.2020 (13:00)

Центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ будет укомплектован профессионалами высокого уровня

Центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ России, который формируется при Главном командовании Военно-Морского Флота в соответствии с поручением Министра обороны РФ Сергея Шойгу, будет укомплектован профессионалами высокого уровня, имеющими опыт командования кораблями морской и океанской зоны, – сообщил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По словам Главкома ВМФ, специалисты создаваемого Центра уже проходят подготовку по программам и методикам, разработанным Главным командованием ВМФ в тесном взаимодействии с Военным учебно-научным центром Военно-Морского Флота. Им необходимо овладеть прочными знаниями экономики вопроса, проектного контроля, контроля финансирования. Прорабатывается возможность ежегодного обучения специалистов с использованием учебного потенциала Объединенной судостроительной корпорации, а также Минпромторга России и других предприятий отрасли.

Сформированный Центр позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц. Центр также займется оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием интегральной системы боевого управления кораблей флота.

В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления.

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