13.03.2020 (13:03)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО началась подготовка к конкурсу «Воин мира»

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа началась подготовка ко второму этапу конкурса по военно-профессиональному мастерству военнослужащих «Воин мира».

Военнослужащие будут соревноваться не только по военным дисциплинам, но и принимать участие в творческих конкурсах. К военным этапам относится конкурс «Профессионал», «Атлет» и «Снайпер». Также довольно сложными являются литературно-художественный и танцевальный этапы «Кавалер (Сударыня)», а также интеллектуальный «Эрудит».

Свыше 50 военнослужащих от воинских частей армии будут участвовать в конкурсе, который пройдет на территории мотострелкового соединения в Уссурийске.

Победители определятся на каждом этапе конкурса. Участников, занявших призовые места, наградят медалями и кубками. Лучшая команда представит Приморское объединение на окружном этапе соревнований, который пройдет на Князе-Волконском общевойсковом полигоне Хабаровского края.

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