Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.03.2020 (13:03)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО началась подготовка к конкурсу «Воин мира»

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа началась подготовка ко второму этапу конкурса по военно-профессиональному мастерству военнослужащих «Воин мира».

Военнослужащие будут соревноваться не только по военным дисциплинам, но и принимать участие в творческих конкурсах. К военным этапам относится конкурс «Профессионал», «Атлет» и «Снайпер». Также довольно сложными являются литературно-художественный и танцевальный этапы «Кавалер (Сударыня)», а также интеллектуальный «Эрудит».

Свыше 50 военнослужащих от воинских частей армии будут участвовать в конкурсе, который пройдет на территории мотострелкового соединения в Уссурийске.

Победители определятся на каждом этапе конкурса. Участников, занявших призовые места, наградят медалями и кубками. Лучшая команда представит Приморское объединение на окружном этапе соревнований, который пройдет на Князе-Волконском общевойсковом полигоне Хабаровского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Около 200 связистов ЮВО в Северной Осетии состязались в конкурсе «Уверенный прием»
В ВВО продолжается выполнение мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции
Новые танки прорвали оборону превосходящего противника в учебном ночном бою в ЕАО
Около 500 военнослужащих ВВО вышли на полигоны в рамках полевого выхода связистов в Бурятии

Метки:
АрМИ , Воин мира , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false