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13.03.2020 (12:18)

Более 150 человек военнослужащих из воинских частей и соединений ВВО пройдут курс интенсивной подготовки в Забайкалье

В общевойсковой учебный центр ВВО, дислоцированный в Забайкальском крае, для прохождения курса интенсивной подготовки прибыла очередная команда военнослужащих, заключивших контракт на прохождение службы в Вооруженных Силах.

Это более 150 человек из воинских частей и соединений Восточного военного округа. Среди них есть военнослужащие отслужившие военную службу по призыву, так и заключившие первый контракт. В составе группы экзамен на профессиональную пригодность пройдут порядка 20 военнослужащих женщин.

Контрактников обучат основам выживания в полевых условиях, ориентированию на незнакомой местности, оказанию первой медицинской помощи. В рамках боевой подготовки пройдут занятия по огневой подготовке, РХБ защите, основам связи и инженерному делу. В заключительной части военнослужащим предстоит преодолеть многокилометровый марш в полном снаряжении с последующим выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного оружия.

До конца 2020 года «курсы выживания» на базе учебного центра ВВО пройдут более 2 тысяч военнослужащих контрактной службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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