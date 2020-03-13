13.03.2020 (12:14)

ОТРК «Искандер» в ходе учения уничтожили командные пункты и средства ПВО «противника»

В Еврейской автономии прошло учение с ракетным соединением Восточного военного округа. Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», совершили марш в назначенный район.

Механики-водители закрепили навыки вождения на различной местности с преодолением препятствий, зараженных районов, маневрированием в ограниченном пространстве.

В назначенном районе ракетчики выполнили развертывание комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты соединения отработали вопросы по проверке систем ракет, выполнили их перегрузку с использованием транспортно-заряжающих машин.

Получив координаты, расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командные пункты и средства противовоздушной обороны условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет на удалении несколько сотен километров. Ракетчики также выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательные группы.

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