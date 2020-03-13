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13.03.2020 (11:46)

Силы поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю

Силы и средства поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) во взаимодействии с корабельной группировкой Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю с отработкой эпизодов по тушению пожара и заделыванию пробоин.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на 2020 учебный год на фоне проходящих в Чёрном море мероприятий боевой подготовки соединения кораблей охраны водного района НВМБ.

Роль аварийного объекта выполнил малый противолодочный корабль (МПК) «Муромец».

По замыслу учения, в результате действий условного противника МПК получил пробоину, также произошло возгорание в одном из корабельных помещений.

На помощь аварийному кораблю выдвинулись спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», три рейдовых водолазных катера и водолазные суда из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Прибыв на место, военнослужащие аварийно-спасательной партии высадились на «Муромец», провели разведку возгорания и повреждений корпуса, ликвидировали пожар, выполнили заделку пробоин и отработали действия по буксировке аварийного корабля.

Всего к учениям было привлечено 7 спасательных судов и катеров из состава аварийно-спасательного отряда Управления поисково-спасательного обеспечения ЧФ и мпк «Муромец» из состава соединения кораблей охраны водного района НВМБ.

После завершения учения корабельные силы продолжили выполнение задач в море в соответствии с ранее утверждённым планом боевой подготовки.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Корабли
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