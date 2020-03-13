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13.03.2020 (11:41)

Более 130 контрактников ЮВО успешно прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки в Волгограде

Более 130 военнослужащих контрактной службы Южного военного округа (ЮВО) прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки с элементами курса выживания на базе отдельного учебного железнодорожного батальона в Волгограде.

Военнослужащие изучили особенности тактической, огневой, военно-медицинской, инженерной и физической подготовки, радиационной, химической и биологической защиты.

На практические занятия отводилось более 250 часов, после чего контрактники сдали контрольно-комплексные зачеты в ходе полевого выхода, совершив 25-километровый марш-бросок по пересеченной местности.

В рамках курса выживания обучаемые прошли «обкатку» танком, огненно-штурмовую полосу, научились приготовлению пищи в полевых условиях в условиях низких температур, организации охраны и обороны полевого лагеря, оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений.

Итоговым экзаменом курса стал 20-километровый марш-бросок по пересеченной местности с выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения.

Всего в 2020 году на базе учебного батальона интенсивную общевойсковую подготовку пройдут около 2 тыс. военнослужащих по контракту ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Служба по контракту
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