13.03.2020 (11:31)

Около 200 связистов ЮВО в Северной Осетии состязались в конкурсе «Уверенный прием»

Лучшие связисты соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии приняли участие в армейский этапе конкурса по полевой выучке «Уверенный прием-2020».

Участники состязаний выполнили несколько нормативов по специальной, профессиональной и физической подготовке, преодолели элементы специальной полосы препятствий.

Основные задания конкурсанты выполняли на технике связи, особое внимание уделялось операциям по настройке радиостанций и аппаратных связи, развёртыванию командно-штабных машин и отработке задач по связи – элементов, которые позволяют раскрыть уровень как личного профессионального мастерства, так и в составе подразделения. Условия выполнения задач по организации связи максимально приближены к боевым: занятия в полевых условиях сопровождались имитацией газовой атаки, экипажи попутно отрабатывали и нормативы по радиационной, химической и биологической защите.

Победители конкурса примут участие в составе команды 58-й армии в окружном этапе соревнований между подразделениями и специалистами войск связи ЮВО.

В конкурсе, который проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2020, приняло участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 50 единиц специальной техники.

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