13.03.2020 (11:27)
Расчеты «Торнадо-Г» сосредоточенным огнем уничтожили условного противника под Волгоградом
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили огневые задачи во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Расчеты вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их складам с оружием, командным пунктам, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам колёсной техники.
Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, были выполнены огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.
В учении, которое продлится до конца марта, принимают участие более 300 артиллеристов ЮВО и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.