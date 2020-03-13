Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.03.2020 (11:27)

Расчеты «Торнадо-Г» сосредоточенным огнем уничтожили условного противника под Волгоградом

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили огневые задачи во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Расчеты вели сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их складам с оружием, командным пунктам, заградительный огонь был применен по движущимся колоннам колёсной техники.

Наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных. Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, были выполнены огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

В учении, которое продлится до конца марта, принимают участие более 300 артиллеристов ЮВО и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипажи кораблей Каспийской флотилии получили допуск к выполнению задач по предназначению
Артиллеристы российской военной базы в Абхазии приступили к проведению боевых стрельб
На полигоне Князе-Волконское под Хабаровском началось двухстороннее тактическое учение
Связисты из Ставрополя стали лучшими на втором этапе конкурса «Уверенный прием» АрМИ-2020 в ЮВО

Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false