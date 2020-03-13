13.03.2020 (11:20)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии получили допуск к выполнению задач по предназначению

Экипажи кораблей Каспийской флотилии успешно выполнили вторую курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблём», которая является завершающим этапом для допуска экипажей кораблей к выполнению задач по предназначению.

В рамках курсовой задачи моряки-каспийцы отработали тактику ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника. В частности, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей провели практические артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям из корабельных артиллерийских установок А-190 и зенитно-артиллерийских комплексов АК630-М2 «Дуэт» на различные дальности в условиях сложной помеховой обстановки.

В ходе мероприятий боевой подготовки моряки выполнили ряд нормативов и тренировок по противовоздушной и противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля с огнём и водой в море и всесторонней обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Кроме того, в течение нескольких дней экипажи провели ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, химической, биологической защите и противоминной защите корабля.

Всего в рамках сдачи курсовой задачи задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, в том числе малый артиллерийский корабль «Махачкала», малый ракетный корабль «Углич».

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