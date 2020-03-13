13.03.2020 (10:57)

В ВВО продолжается выполнение мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции

За прошедшую неделю в войсках Восточного военного округа продолжалось выполнение мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

В военных госпиталях ВВО проведены врачебные конференции на тему: «Клиника, диагностика и организация противоэпидемических мероприятий».

С медицинским персоналом были организованы и проведены тренировочные занятия по организации противоэпидемических мероприятий, отбору материала для лабораторного исследования.

В воинских частях округа среди военнослужащих и гражданского персонала дополнительно организованы мероприятия по раннему и активному выявлению лиц, подозрительных на заболевание новой коронавирусной инфекцией. На контрольно-пропускных пунктах воинских частей и организаций, с целью выявления больных с признаками острых респираторных заболеваний, используют переносные бесконтактные термометры.

В Центрах государственного санитарно – эпидемиологического надзора созданы группы мониторинга, которые осуществляют сбор информации и контроль противоэпидемических мероприятий.

Разработаны указания командующего войсками военного округа по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских частях.

Организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения, территориальными управлениями Роспотребнадзора субъектов ДФО по вопросу маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией и проведению лечебно – диагностических мероприятий.

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